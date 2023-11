Imprese: vicepresidente Lazio, per parità genere lavorare su competenze e percorsi Stem (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I punti critici - ha sottolineato - sono sicuramente una difficoltà di accesso ai ruoli dirigenziali, basata anche su pregiudizi. Sappiamo che c'è un gap salariale di evidenza, dal basso verso l'altro. Inoltre, c'è una difficoltà, anche per le ragazze, a intraprendere studi e professioni che ancora vengono considerati percorsi formativi da uomini. Su cosa dobbiamo lavorare come sistema Lazio? Sulle competenze. Competenze - ha aggiunto - che devono sempre più agganciarci a ricerca e innovazione, ovvero i percorsi Stem, che non devono essere solo per uomini o eccezionalmente per donne talentuose. Percorsi che vanno accompagnati dai primi anni di istruzione, sia a livello di formazione che a livello di mentalità. Poi - ha concluso - le donne devono avere pieno accesso alle risorse pubbliche". (Rer)