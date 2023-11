Stellantis: cresce nei primi dieci mesi dell'anno nel mercato europeo totale ed elettrificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’annuncio della scorsa settimana dei risultati sorprendenti per il terzo trimestre di Stellantis, la divisione Enlarged Europe Operations ha dato un importante contributo alla solida performance dell'azienda. In particolare, un considerevole aumento del 5 per cento dei ricavi netti su base annua, dovuto a un incremento dell'11 per cento delle consegne e a prezzi netti costanti, ha spinto Stellantis – riferisce una nota – al secondo posto nelle vendite del mercato europeo, assicurandosi una quota di mercato del 18,3 per cento nel terzo trimestre. La posizione dominante di Stellantis nel segmento dei veicoli commerciali (Cv), con una quota di mercato costantemente superiore al 30 per cento, sostiene la leadership della business unit Stellantis Pro One, lanciata di recente. Ci sono stati risultati di rilievo nei principali mercati europei, tra cui una quota di mercato del 14,9 per cento in Germania a settembre, la più alta in quasi tre anni, e un forte contributo da parte di Opel, Jeep e della gamma Cv. Nel Regno Unito, nello stesso mese, Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 14 per cento - registrando il suo più alto volume mensile - con l'auto di segmento B più venduta, la Vauxhall Corsa. Nel mercato Bev, Stellantis sta crescendo rapidamente, con un aumento del 41 per cento rispetto al terzo trimestre del 2022, conquistando una quota di mercato del 15,3 per cento in Europa e primeggiando in diversi segmenti Bev. (segue) (Com)