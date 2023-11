Stellantis: cresce nei primi dieci mesi dell'anno nel mercato europeo totale ed elettrificato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di Bev sono in costante aumento trimestre dopo trimestre, e Stellantis è al secondo posto nella classifica europea con oltre 87.000 veicoli Bev consegnati nel terzo trimestre. Modelli come Fiat 500e, Opel/Vauxhall Corsa electric, Peugeot E-208, Jeep Avenger e l'intera gamma di Bev Cv (38 per cento di quota di mercato) hanno contribuito alla performance dell'azienda; in particolare, Stellantis ha conquistato la prima posizione nel segmento delle auto elettriche in Germania a settembre, raggiungendo una quota di mercato di quasi il 23 per cento. "Nell'ultimo trimestre non solo abbiamo ridotto il divario con i leader di mercato in Europa, ma li abbiamo superati nel mercato Bev", ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis per l'Europa allargata, che ha aggiunto: "In un ambiente dinamico e competitivo, caratterizzato da continue instabilità, stiamo dando prova di resilienza, efficienza e agilità, facendo leva sulla nostra offerta di prodotti unici, sulla dedizione dei nostri dipendenti e sull'impegno della nostra rete di concessionari. Lo slancio dell'elettrificazione è cresciuto anche in ottobre e siamo sulla buona strada per raddoppiare la nostra offerta di modelli completamente elettrici entro la fine del 2024, come parte del nostro piano strategico Dare Forward 2030. La strada da percorrere è ancora lunga, ma siamo pronti per il successo nel nostro viaggio insieme". (segue) (Com)