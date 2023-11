Stellantis: cresce nei primi dieci mesi dell'anno nel mercato europeo totale ed elettrificato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati preliminari per il mese di ottobre nell'Ue29 mostrano un aumento delle immatricolazioni del 14 per cento rispetto allo scorso anno, con una quota di mercato di circa il 19,1 per cento per il mese (+0,2 punti percentuali rispetto a settembre 2023) e del 18,8 per cento per i primi dieci mesi dell'anno. Nei cinque principali Paesi europei, le vendite di ottobre sono superiori a quelle dell'anno scorso: +21,3 per cento in Francia, +28,9 per cento in Germania, +18,2 per cento in Italia, +6,4 per cento in Spagna, +6 per cento nel Regno Unito. Francia, Italia e Portogallo sono in testa nel mercato totale, mentre Francia, Portogallo e Spagna sono in testa nel mercato elettrificato. Nel Regno Unito, Vauxhall è il primo marchio di e-CV e le versioni elettriche di Vauxhall Corsa, Mokka e Vivaro sono in testa ai rispettivi segmenti BEV. Stellantis ha avuto un ottobre positivo in Germania, dove le vendite di veicoli commerciali sono quasi raddoppiate, contribuendo a una quota di mercato record del 25,7 per cento. (Com)