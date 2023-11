Imprese: assessore Pari opportunità Lazio, incoraggiare politiche per madri che vogliono fare carriera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per incoraggiare la parità di genere nelle aziende italiane "è molto importante far capire che si può fare carriera e anche essere madri, per consentire a una donna di raggiungere la vetta anche se ha una famiglia". Lo ha detto l'assessore alle Pari opportunità del Lazio, Simona Renata Baldassarre, intervenuta nel corso della terza edizione del "Premio Minerva Roma 2023", nella Sala Tevere della Regione Lazio. "Premiare l'attenzione delle aziende su questo tema è fondamentale. In un mondo dove le donne devono sgomitare per sfarsi spazio, la donna è accostata all'idea di cura e propensione verso il prossimo. Siamo lavoratrici, madri e infermiere, però siamo anche coraggio, valore e intraprendenza". (segue) (Rer)