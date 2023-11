Imprese: assessore Pari opportunità Lazio, incoraggiare politiche per madri che vogliono fare carriera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La dea Minerva - ha sottolineato -, figlia di Zeus e dea del coraggio e della guerra giusta, ci ricorda che noi donne non dobbiamo essere poste davanti al bivio tra carriera e famiglia. Le aziende che favoriscono le donne hanno un ritorno anche economico. La Regione Lazio - ha aggiunto - ha deliberato la certificazione del bollino rosa per le aziende amiche delle donne. È molto importante far capire che si può fare carriera e aiutare le donne nelle attività di formazione, così come nell'elasticità degli orari, per consentire di raggiungere la vetta anche se si è madri. Anche dal punto vista sociale, infine - ha concluso - con un'estate finita in sangue a causa dei femminicidi, rendere una donna economicamente libera vuol dire liberarla dal suo aguzzino". (Rer)