Difesa: Crosetto, ragionare su attivazione riservisti militari in caso di emergenza

- In vista degli scenari futuri, andrebbe fatto un ragionamento sull’attivazione di una riserva, in caso di emergenza, ovvero di guerra. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in audizione e davanti alle commissioni Difesa della Camera e Affari Esteri e Difesa del Senato. Il ministro ha citato gli esempi di Israele e Svizzera, con un addestramento costante dei riservisti. Si tratta di “una sfida più parlamentare che di ministero”, perché “la riserva più facile da attivare è quella delle forze di polizia”, coloro che “sono già formati ad attività di sicurezza”. (Res)