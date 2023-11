Marocco: insegnati iniziano oggi uno sciopero di tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insegnanti marocchini avviano oggi uno sciopero di tre giorni, secondo quanto annunciato dal Coordinamento nazionale dell'istruzione in un comunicato ufficiale. La protesta si colloca all'interno del contesto malcontento del settore dell'istruzione, conseguenza dell'emanazione di una nuova legge che alcuni gruppi di docenti hanno considerato "ingiusta" nei loro confronti. Il Coordinamento nazionale per l'istruzione ha fatto un appello a tutti i membri dei 17 sindacati educativi affinché partecipino attivamente alla "Marcia della dignità" programmata per le 11:00 ora locale oggi. (Res)