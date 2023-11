Medio Oriente: giornalisti in Marocco organizzano protesta contro la guerra a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sindacato della stampa marocchina terrà oggi una veglia per protestare contro gli "atroci massacri commessi “alla brutale macchina di distruzione israeliana contro il popolo palestinese nella striscia di Gaza”. Lo ha affermato lo stesso sindacato in una nota. La veglia intende protestare anche contro “gli attacchi sistematici ai giornalisti in flagrante violazione del diritto internazionale" ed “esprimere solidarietà ai colleghi palestinesi che affrontano la morte in ogni momento". La veglia si terrà davanti all'ambasciata palestinese a Rabat. (Res)