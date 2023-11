Energia: algerina Sonatrach dovrebbe annunciare oggi la ripresa delle attività in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della compagnia petrolifera e del gas algerina Sonatrach inizierà oggi una visita a Tripoli per annunciare ufficialmente la ripresa delle attività della compagnia in Libia dopo una pausa di otto anni. Sonatrach avvierà trattative con la Libyan National Oil Corporation (Noc) sui progetti che saranno lanciati a breve e riconsidererà le condizioni per lo sfruttamento dei pozzi di confine su entrambi i lati, secondo il quotidiano libico "Al Wasat". Pochi giorni fa l’amministratore delegato di Sonatrach, Rachid Hachichi, ha discusso con Farhat Bengdara, presidente della Noc, la ripresa delle attività algerine in Libia dopo la rimozione dello stato di forza maggiore sulle attività esplorative in Libia. I colloqui odierni dovrebbero concentrarsi usl processo di riavvio degli impegni contrattuali di Sonatrach nel campo upstream nei blocchi 065 e 96/95, che si trovano nel bacino di Ghadames, nel sud-ovest della Libia, un’area ricca di petrolio e gas.(Ala)