Emirati: i Media Future Labs tornano al Global Media Congress 2023

- Adnec Group e l'agenzia di stampa emiratina "Wam" hanno confermato il ritorno dei popolari Media Future Labs al Global Media Congress (Gmc) di quest'anno, che si terrà presso l'Abu Dhabi National Exhibition Centre (Adnec) di Abu Dhabi dal 14 al 16 novembre 2023. Si tratta di una serie di dibattiti che affronteranno le questioni più urgenti del panorama mediatico globale contemporaneo. I Media Future Labs, che riuniscono leader, operatori e innovatori in prima linea nel mondo dei media, esaminano criticamente le sfide e le opportunità che gli attori di tutto lo spettro mediatico devono affrontare. Alcuni illustri relatori analizzeranno il ruolo critico dei media in un ambiente di notizie sempre più complesso e fluttuante. I relatori di questi incontri rappresenteranno diversi continenti e Paesi, riflettendo le situazioni specifiche di ciascuna area geografica, poiché le dinamiche dell'industria dei media non sono uniformi in tutto il mondo. (segue) (Res)