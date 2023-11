Emirati: i Media Future Labs tornano al Global Media Congress 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno gli organizzatori convoglieranno le intuizioni e i contributi dei partecipanti alle sessioni in un nuovo Libro bianco che verrà lanciato a livello globale entro gennaio 2024 e che conterrà almeno sei nuove raccomandazioni per costruire e garantire un'industria dei media sostenibile. Si raccomanda vivamente di registrarsi per partecipare a ciascun Media Future Lab, poiché i posti sono limitati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://globalmediacongress.ae/en/features/media-future-labs/. (Res)