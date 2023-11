Difesa: Crosetto, sviluppare strutture addestramento, servono poligoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è possibile pensare alle Forze armate senza addestramento, e quindi servono poligoni dove effettuare le esercitazioni. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in audizione e davanti alle commissioni Difesa della Camera e Affari Esteri e Difesa del Senato. Il ministro ha evidenziato come la Nato abbia aree addestrative molto estese nell’Europa orientale, che permettono di lavorare con grande successo per il personale italiano, ma ci sono “costi logistici” molto elevati nel portare i soldati all’estero. "Non possiamo permetterci di chiudere i poligoni", ha aggiunto Crosetto. (Res)