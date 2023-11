Energia: Egitto primo tra i paesi arabi per numero di progetti su idrogeno e ammoniaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto è in cima alla lista dei paesi arabi per numero di progetti di idrogeno e ammoniaca con un totale di 14 progetti, dodici dei quali riguardano l’esportazione di ammoniaca e due per l’esportazione di metanolo. Lo afferma l'Organizzazione dei paesi arabi esportatori di petrolio (Oapec) nel suo rapporto mensile "Trasporti ed esportazione di idrogeno. Opzioni e sfide". Secondo il rapporto, nel 2022 l’Egitto ha registrato un incremento nel numero di accordi firmati con aziende regionali e internazionali per realizzare progetti sull’idrogeno verde e sull’ammoniaca verde, con 16 memorandum d’intesa e accordi quadro, nove dei quali sono stati firmati a margine della Cop27 tenutasi a Sharm Sheik nel novembre 2022.(Cae)