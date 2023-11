Medio Oriente: contatti per concedere alle ambulanze palestinesi di portare feriti in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha avviato contatti per garantire l'accesso delle ambulanze palestinesi dalla striscia di Gaza in territorio egiziano attraverso il valico di Rafah. Lo ha riferito l’emittente televisiva “Qahera News Channel”, citando proprie fonti. "L'Egitto è disposto ad accogliere più feriti dalla Striscia. Sono in corso contatti per mettere in sicurezza le ambulanze provenienti dalla Striscia", ha proseguito la tv egiziana. Due palestinesi feriti sono arrivati ieri all'ospedale di Al Arish, città egiziana vicina al confine con l’ex clave palestinese, mentre altri cittadini con doppia nazionalità (egiziana e palestinese) sono entrati in Egitto attraverso il valico di Rafah. (Cae)