Medio Oriente: Borghi (Iv), un mese dall'assalto di Hamas, ora sguardo sul dopo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Esattamente un mese fa i terroristi di Hamas assaltavano in Israele alcuni kibbutz confinanti con Gaza e un festival di musica elettronica, uccidendo 1.400 civili, tra cui molti bambini e ragazzi giovani, e rapendone 240, ancora oggi ostaggi in condizioni terribili. “Le immagini che ancora in questi giorni emergono dal lavoro che inquirenti, militari ed archeologi fanno per documentare quel vero e proprio pogrom, sono orribili e ci provano l'efferatezza e la crudeltà degli assalitori. Che risveglia, inevitabilmente, i peggiori incubi del Novecento". Così sui suoi canali social il senatore di Italia viva, Enrico Borghi, capogruppo al Senato e componente del Copasir. "Le vittime civili che i conflitti generano non hanno nazionalità, la guerra va certamente valutata e storicizzata nella sua complessità, ma da quell'assalto - aggiunge Borghi - deriva la decisione israeliana di difendere i suoi cittadini e neutralizzare il terrorismo che è all'origine di tale massacro. Insieme a questo, nell'interesse di Israele stesso, è necessario avere uno sguardo sul dopo, perché la soluzione non può essere solo militare e perché quando questa terminerà, serviranno soluzioni per garantire al Medio Oriente prospettive di pace e coesistenza tra popoli. Lo slogan 'due popoli due Stati' va tolto dalla retorica, e reso concreto nelle difficoltà del momento. Partendo da quella 'pace dei figli di Abramo' di cui parlava La Pira e che è l'unica soluzione a questo dramma epocale. E il compimento di questo obiettivo è il compito della politica. Quando fa la politica". (Rin)