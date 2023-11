Roma: controlli al Colosseo, multati sei procacciatori abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sei i procacciatori abusivi sanzionati e allontanati per 48 ore dall'area archeologica del Colosseo a Roma dai carabinieri della compagnia piazza Dante. Nello specifico, i militari hanno sorpreso sei persone, tutte prive di autorizzazioni, mentre cercavano di procacciare turisti, offrendo loro la vendita di tour guidati per il Colosseo o biglietti per bus scoperti. I carabinieri hanno fatto scattare per tutti le sanzioni amministrative, per un totale di 8.500 euro ed hanno sequestrato, badge e tutto il materiale pubblicitario in loro possesso. Inoltre, i militari hanno notificato a tutti i sanzionati l’ordine di allontanamento dall’area per le successive 48 ore. Al bilancio dei controlli si aggiunge la multa comminata ad un cittadino senegalese di 35 anni perché sorpreso mentre offriva e vendeva braccialetti ai turisti. (Rer)