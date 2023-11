Russia-Kazakhstan: Cremlino, Putin incontrerà omologo Tokayev ad Astana il 9 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin visiterà il Kazakhstan il 9 novembre per discutere le questioni chiave delle relazioni tra Mosca e Astana con il presidente kazakho, Kassym-Jomart Tokayev. E' quanto ha riferito il Cremlino. "Si prevede di discutere le questioni chiave dell'ulteriore sviluppo delle relazioni di partenariato strategico e alleanza, le prospettive di cooperazione nel quadro delle associazioni di integrazione nello spazio eurasiatico, nonché gli attuali problemi regionali e internazionali", ha precisato il Cremlino in una nota. I presidenti parteciperanno anche alla sessione plenaria del Forum di cooperazione internazionale tra Russia e Kazakhstan in videoconferenza. "Come risultato della visita, ci si aspetta che vengano firmati una serie di importanti documenti congiunti. I presidenti faranno anche dichiarazioni per i media", ha concluso il Cremlino. (Rum)