Napoli: E-commerce, boom transazioni con 52,4 miliardi euro da gestire con modelli organizzativi

- Il settore dell'E-commerce vola. E' quanto emerso nel corso del convegno "I modelli organizzativi e lo sviluppo dell'E-commerce: il ruolo del commercialista" promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi. "I dati parlano di 52,4 miliardi di euro di transazioni online nel 2023 con una crescita del 13 per cento rispetto al 2022. I settori trainanti sono quelli del turismo e dei trasporti con 19 mld di euro di transazioni - ha dichiarato Vincenzo Tiby, consigliere delegato della commissione Tecnologia e Innovazione -. L'Ecommerce di prodotto cresce raggiungendo i 35 miliardi di euro (+8 per cento). Questi numeri confermano un'ipotesi di sviluppo importante che i professionisti devono saper interpretare attraverso l'analisi di nuovi modelli organizzativi per le imprese. Con Camera di commercio di Napoli stiamo invece valutando l'opportunità di finanza da mettere in campo per nuovi progetti per aiutare le piccole e medie imprese a sviluppare questo settore". (segue) (Ren)