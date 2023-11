Napoli: E-commerce, boom transazioni con 52,4 miliardi euro da gestire con modelli organizzativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il boom del commercio digitale è stato analizzato anche da Maria Cristina Gagliardi, consigliere delegato della commissione Attività artigianali e commerciali: "E' interessante analizzare come siano cambiate le abitudini di acquisto degli italiani. Con l'avvento dell'e-commerce l'età media degli acquirenti on line era di 36 anni oggi è arrivata a 47 anni indicando un ampliamento consistente dei consumatori digitali. Anche chi acquista nei negozi comunque si informa sulle specifiche dei prodotti sul web. Per questo c'è una perfetta integrazione con il retail sempre più influenzato dal digitale". Sulla necessità per le imprese di attrezzarsi per vincere questa sfida è intervenuta Marilena Nasti, consigliere delegato della commissione Finanza agevolata: "L'e-commerce è elemento trainante dei processi produttivi delle aziende. Ecco perché queste ultime iniziano ad attrezzarsi, grazie ai finanziamenti in itinere, sempre di più per realizzare le piattaforme e per guardare anche ai mercati esteri. C'è un panorama molto nutrito di finanziamenti per le imprese in questo settore. La missione 1 del Pnrr è dedicata proprio a questa mission. Si tratta di somme spese per la competitività e i professionisti sono in grado di svolgere un ruolo primario nel sodalizio con gli imprenditori su questi temi". La necessità per le imprese di dotarsi di nuovi modelli organizzativi è stata sottolineata da Bianca Bosco, presidente della commissione Tecnologia e Innovazione: "Non basta attivare solo un sito e-commerce per avere successo. Bisogna strutturarsi e analizzare bene il prodotto, la logistica e il customer care, valutandone anche le criticità in modo da ridurre i rischi d'impresa. In questo, il supporto dei commercialisti è fondamentale". (segue) (Ren)