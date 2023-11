Napoli: E-commerce, boom transazioni con 52,4 miliardi euro da gestire con modelli organizzativi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il focus sulle misure dedicate alla creazione di piattaforme è stato affrontato da Angela Fragnelli, presidente della commissione Finanza agevolata: "Ci sono diverse misure di finanza agevolata per creare o ampliare una piattaforma e-commerce. Ci sono diversi bandi come quello Simest che prevede una piccola quota a fondo perduto per le aziende che puntano sull'internazionalizzazione, quelli di Invitalia come Resto al Sud e nuove imprese a tasso zero e infine quello della Camera di commercio di Napoli su transizione 4.0". Roberto Parisio (dirigente dell'area regolazione del mercato della Camera di Commercio di Napoli) ha parlato delle misure a sostegno delle Piccole e medie imprese nello sviluppo dell'e-commerce con le nuove opportunità. Sugli aspetti fiscali del commercio elettronico con particolare attenzione a quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie è intervenuto Salvatore Galiero (presidente della commissione Attività artigianali e commerciali). Storie di esperienze positive sono state raccontate da Fabio de Concilio (ceo Farmacosmo Spa) e Antonio Sorrentino (ceo Doppio Click) che hanno illustrato le idee imprenditoriali di una società tutta napoletana pioniera dell'e-commerce farmaceutico e non solo: dalla nascita alla quotazione in Borsa in pochi anni, le strategie e l'operatività per lo sviluppo in rete di un'impresa di successo. (Ren)