Azione: Calenda, a congresso Fd’I per ascoltare, in politica non ci sono nemici

19 luglio 2021

- Azione è stata invitata al congresso di Fratelli d’Italia a Bologna. “Siamo andati ad ascoltare e anche per affermare il principio che in politica non ci sono nemici, ma avversari che si rispettano”. Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando alcune ricostruzioni sulla presenza del senatore di Azione Marco Lombardo al congresso locale di Fd’I. “Lombardo è andato su mia richiesta. Fine”, aggiunge. (Rin)