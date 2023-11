Sardegna: centrosinistra-M5S, vicino l'accordo per la candidatura di Alessandra Todde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la candidatura ufficiale alla presidenza della Regione di Alessandra Todde, parlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex-viceministro dello sviluppo economico nel governo Draghi, i giochi sono quasi fatta. Dopo il tavolo di consultazioni tenutosi a Cagliari, la direzione regionale del Partito Democratico a Oristano si è espressa all'unanimità a favore dell'operato del segretario Piero Comandini, dando il via libera la candidatura di Todde. Il tavolo del Campo largo è stato riconvocato per giovedì, con una novità inaspettata: la presenza della stessa deputata M5S, che dovrebbe ricevere l'investitura ufficiale in quel momento. Tuttavia, i Progressisti, che da tempo si sono detti contrari a scelte imposta dall'alto, hanno richiesto e ottenuto un periodo di 48 ore per discutere la proposta all'interno del coordinamento del partito, previsto per domani alle 18. Il percorso verso la candidatura di Todde sembra delinearsi con diverse possibili sviluppi. (segue) (Rsc)