Sardegna: centrosinistra-M5S, vicino l'accordo per la candidatura di Alessandra Todde (2)

22 luglio 2021

- I Progressisti potrebbero convincersi dell'opportunità della candidatura della parlamentale pentastellata, con la conseguente decisione di Renato Soru di non presentare alcuna lista, né all'interno né all'esterno del Campo largo. I Progressisti potrebbero però rimanere fermi sulle loro posizioni e sostenere la scelta di Soru di candidarsi al di fuori della coalizione, opzione che sarebbe sfavorevole sia per Todde che per il centrosinistra. Ettore Licheri, coordinatore del M5S, ha sottolineato l'importanza di preservare l'unità della coalizione, sottolineando che il Campo largo sta creando un nuovo modo di fare politica, unendo forze politiche di diverse ispirazioni. Alla fine del tavolo, il segretario Dem Piero Comandini ha confermato la necessità di un periodo di 48 ore per permettere alle diverse forze politiche di discutere ulteriormente. Francesco Agus dei Progressisti ha ribadito la volontà di valutare candidature alternative. (Rsc)