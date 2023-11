Argentina: Fmi, Ufficio valutazione indipendente analizzerà uso e condizioni del maxi prestito del 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Puntualizzazioni ampiamente riprese dai media argentini vista l'importanza della notizia nel dibattito politico, in vista del ballottaggio presidenziale del 19 novembre. Il prestito fu concesso quando Mauricio Macri, oggi apertamente schierato in favore del candidato ultraliberale Javier Milei, era presidente. Dell'imminente indagine aveva parlato domenica il ministro dell'Economia, nonché candidato presidente del centrosinistra, Sergio Massa. "Dò una primizia, che credo possa essere perfino un tema di ripercussione internazionale", ha detto Massa intervistato dal canale televisivo del quotidiano "La Nacion". "Alla fine del mese iniziano le indagini sulla fuga di capitali del prestito stand-by del 2018". L'organismo internazionale "invierà una commissione in Argentina" per fare luce su quella parte del prestito "che non è stato usato per finanziare né ospedali, né scuole né per stabilizzare l'economia, ma per finanziare il pagamento a fondi di investimento tra cui Templeton o BlackRock", ha aggiunto il ministro. Una quantità di soldi non inferiore al 66 per cento del totale, ha aggiunto Massa riportando stime della Auditoria general de la nacion (Agn), organo "che controlla l'opposizione". (segue) (Abu)