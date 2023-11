Pnrr: Musumeci, fondi europei non utili per interventi infrastrutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi del Pnrr che "sicuramente servono a "mitigare il rischio di alluvioni, il rischio idrico e idrogeologico, prevedono opere che devono essere completate entro il 2026 quindi per alcuni interventi sono assolutamenti utili ma per interventi infrastrutturali come una diga non potrebbero perché l'Europa fra due anni pretende il collaudo dell'opera e per alcune infrastrutture non bastano 8-10 anni per la costruzione". Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, intervenendo durante la presentazione del "Green&Blue Talk", in corso a Milano. (Rem)