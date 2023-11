Roma: pedone 80enne investito da auto guidata da 90enne, è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ottantenne, cittadino italiano, è stato investito questa mattina in Corso Sempione a Roma dall’auto guidata da un 90enne. L’incidente stradale è avvenuto alle 6:30 circa, in prossimità dell’incrocio con via Gargano. Ad investire il pedone è stata la Fiat Panda guidata dal 90enne che si è fermato per sincerarsi delle condizioni dell'investito. Il ferito è stato trasportato in codice Rosso all’Umberto I e resta ricoverato in gravi condizioni. Sottoposto a verifiche sanitarie anche l’anziano alla guida dell’auto.(Rer)