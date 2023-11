Cina: Fmi, per migliorare prospettive necessarie riforme e riduzione rischi settore immobiliare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Negli ultimi anni la crescita cinese alimentata dal credito è stata accompagnata da un ampliamento degli squilibri e da un aumento delle vulnerabilità” e “la rapida espansione del settore immobiliare ha portato a un eccesso di offerta di alloggi in alcune aree, mentre l’aumento dei prezzi ha portato a pressioni sull’accessibilità degli alloggi”, ha osservato Gopinath, esortando le autorità a “realizzare l’aggiustamento necessario nel mercato immobiliare”. L’economia cinese, comunque, “è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di crescita del governo per il 2023” e, nonostante il rallentamento atteso per il 2024, le stime per entrambi gli anni sono state corrette al rialzo dello 0,4 per cento rispetto al “World economic outlook” di ottobre. Nel medio termine la crescita dovrebbe diminuire gradualmente fino a circa il 3,5 per cento entro il 2028. Secondo la vicedirettrice del Fondo, sebbene siano state adottate “numerose misure gradite” per il sostegno al mercato immobiliare, “è necessario fare di più”, in particolare per accelerare l’uscita degli sviluppatori immobiliari non redditizi, aiutare quelli redditizi a risanare i bilanci e rimuovere gli ostacoli all’adeguamento dei prezzi. (segue) (Cip)