Bosnia: Istituto statistica, a settembre +18,6 per cento di turisti rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bosnia Erzegovina nel mese di settembre 2023 i turisti hanno effettuato 188.634 visite, ovvero il 15,5 per cento in meno rispetto al mese di agosto ma il 18,6 per cento in più rispetto a un anno fa. Sul totale, la quota di turisti nazionali è stata del 31 per cento, mentre quella dei turisti stranieri è stata del 69 per cento, secondo quanto riportano i dati dell'Istituto di statistica del Paese. I pernottamenti sono stati rispettivamente il 27,7 per cento in meno e il 13,8 per cento in più, sempre rispetto all'agosto scorso e a un anno fa. Nell'ambito dei pernottamenti da parte di turisti stranieri, il maggior numero sono stati effettuati da persone provenienti da Serbia (9,8 per cento), Croazia (9 per cento) e Turchia (8,7 per cento). (Seb)