Tlc: "Les Echos", Vivendi pronto "ad incrociare le spade" in Tim

- Il gruppo francese Vivendi è pronto a incrociare le spade nel dossier che riguarda Tim. Lo riporta il quotidiano "Les Echos", spiegando che "l'Italia non porta fortuna a Vivendi". Il gruppo francese è primo azionista di Tim con il 23,75 per cento. Nei giorni scorsi il consiglio di amministrazione di Tim ha dato il via libera alla cessione di Netco al fondo statunitense Kkr per 18,8 miliardi di euro, una cifra nettamente inferiore ai 31 miliardi richiesti da Vivendi. Il gruppo francese ora potrebbe procedere per vie legali. "Vivendi risulta uscirne perdente", afferma Jean-Michel Salvador, analista per AlphaValue, spiegando che la società ha investito in Italia "in un brutto momento" per le telecomunicazioni. (Frp)