Tlc: "Le Figaro", Vivendi si lancia in una nuova battaglia in Italia

- Il gruppo francese Vivendi si lancia in una nuova battaglia in Italia. È quanto riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che il settore delle telecomunicazioni italiano è ad un "punto di svolta storico" dopo l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Telecom Italia (Tim) della cessione di Netco, la rete fissa, al fondo statunitense Kkr. "Se l'operazione andrà a termine, sarà il primo operatore storico europeo a separarsi della sua rete, troppo costosa in termini di investimenti", si legge sul quotidiano francese. Vivendi, che detiene il 23,75 per cento del capitale di Tim, ha protestato contro la decisione del Cda, sostenendo che non sono stati rispettati i diritti degli azionisti. Vivendi, "che ha condotto numerose battaglie giudiziarie in Italia, questa volta attacca il governo italiano, che, facendo parte dell'operazione considerata strategica per il Paese, opera dietro il consiglio di Tim", si legge su "Le Figaro". (Frp)