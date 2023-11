Roma: blitz antimafia, sequestro per 5 milioni di euro tra la Capitale e Santa Teresa Gallura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un patrimonio illecito per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro è stato sequestrato tra Roma e Santa Teresa di Gallura, in Sardegna. Dalle prime ore di questa mattina, infatti, gli agenti della polizia di Stato della divisione anticrimine della questura di Roma stanno eseguendo all'Infernetto, a Roma, e a Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, un sequestro finalizzato alla confisca emesso ai sensi della normativa antimafia dal tribunale sezione Misure di prevenzione di Roma, su proposta del questore di Roma. Il provvedimento, che rientra nell'ambito di una più ampia strategia di contrasto all'accumulazione dei patrimoni illeciti da parte delle consorterie criminali, riguarda beni, assetti societari e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore, già attivo nel settore delle costruzioni e ora operante, attraverso familiari prestanome, nel settore della ristorazione, in quello immobiliare e nella rivendita di veicoli luxury. (Rer)