Medio Oriente: Romania, 103 nostri cittadini hanno ottenuto permesso di lasciare Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 103 i cittadini della Romania e i loro familiari presenti nella Striscia di Gaza che hanno ricevuto questa notte il permesso di transitare attraverso il valico di frontiera di Rafah ed entrare in Egitto. Lo riferisce il ministero degli Affari Esteri di Bucarest in un comunicato. "Tutti quanti sono stati informati della procedura dai rappresentanti della rappresentanza diplomatica romena a Ramallah, e la loro evacuazione verso l'Egitto avverrà oggi, rispettando tutte le procedure specifiche imposte", si legge nella nota. Per prendere in carico gli sfollati, le squadre consolari mobili dell'Unità di reazione rapida della Cellula di crisi del ministero romeno forniranno il supporto necessario al valico di frontiera di Rafah, per la rapida evacuazione dei cittadini rumeni, nonché l'assistenza consolare specifica (Rob)