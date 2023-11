Sanità: Schillaci, rendere efficiente sistema liste d’attesa, su Cup unico serve supporto Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo messo i fondi per la riduzione delle liste di attesa, dobbiamo rendere più efficiente tutto il sistema. Lo scorso anno le Regioni hanno speso solo il 70 per cento dei fondi a disposizione per abbattere le liste di attesa". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "Bisogna avere un sistema di monitoraggio e controllo più efficiente e un Cup unico per strutture pubbliche e private convenzionate. Si può fare in pochi mesi, abbiamo bisogno del supporto delle Regioni, dobbiamo rendere trasparente offerta"(Rin)