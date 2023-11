Russia: ministero Esteri, completato ritiro da Trattato su forze armate convenzionali (Cfe)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha completato il ritiro dal Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (Cfe). E' quanto ha annunciato l'ufficio stampa del ministero degli Esteri russo. "La Russia finalmente saluta il trattato Cfe senza rimpianti e con piena fiducia nella correttezza di tale decisione. L'esperienza acquisita durante la creazione e l'esecuzione del trattato - sia positiva che negativa - sarà presa in considerazione", ha sottolineato il dicastero in una nota. Mosca ha aggiunto che, considerando "la responsabilità diretta dei Paesi della Nato per l'incitamento al conflitto in Ucraina, nonché l'ammissione all'alleanza della Finlandia (...) anche la conservazione formale del Cfe è diventata inaccettabile dal punto di vista degli interessi fondamentali della sicurezza della Russia". (Rum)