Germania: Fraport registra utile record di 1,08 miliardi di euro nel terzo trimestre 2023

- L'operatore che gestisce l’aeroporto di Francoforte Fraport ha registrato un utile record nel terzo trimestre del 2023 grazie alla forte ripresa del traffico aereo dopo la fine della pandemia di coronavirus. L'utile operativo (Ebitda) è aumentato del 14 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 478 milioni di euro tra luglio e settembre, mentre i ricavi sono aumentati del 17 per cento, raggiungendo 1,08 miliardi di euro, grazie all'aumento del numero di passeggeri. Le partecipazioni di Fraport negli aeroporti regionali in Grecia e lo scalo della località turistica turca di Antalya hanno già registrato un numero maggiore di passeggeri rispetto a prima dello scoppio della pandemia di coronavirus avvenuta nel 2019, mentre l'aeroporto di Francoforte ha recuperato l'86 per cento del suo livello pre crisi. Nei primi nove mesi, il più grande aeroporto tedesco ha contato circa 44,5 milioni di passeggeri, quasi un quarto in più rispetto all'anno precedente. "Nel terzo trimestre abbiamo stabilito nuovi record storici per quanto riguarda i ricavi, l'Ebitda e gli utili. Questo è molto importante per ridurre gradualmente il nuovo debito causato dal coronavirus", ha spiegato l’amministratore delegato di Fraport Stefan Schulte. Per l'intero anno, il gruppo punta a raggiungere un risultato operativo nella metà superiore della fascia prevista di 1,04-1,2 miliardi di euro e un utile netto nella metà superiore della fascia prevista di 300-420 milioni di euro. (Geb)