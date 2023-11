India: in corso elezioni statali in Chhattisgarh e Mizoram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso negli Stati indiani del Chhattisgarh e del Mizoram le elezioni per il rinnovo delle rispettive assemblee legislative. Nel Chhattisgarh si vota in due fasi, la seconda il 17 novembre; oggi sono interessati 20 dei 90 collegi; alle 11 l’affluenza era del 22,97 per cento. A causa della presenza di ribelli maoisti in 12 dei 20 collegi, nello Stato l’allerta sicurezza è alta: ieri, alla vigilia del voto, sono stati fatti esplodere degli ordigni improvvisati nei distretti di Bastar e Narayanpur e sono rimasti feriti due addetti ai seggi e due paramilitari. Nel Chhattisgarh sono iscritti nei registri elettorali 20.380.079 elettori, chiamati a eleggere 90 rappresentanti. Nell’attuale assemblea la maggioranza è del Congresso nazionale indiano (Inc), che esprime il capo del governo, Bhupesh Baghel. Secondo i sondaggi più recenti, di CVoter per “Abp News”, il Congresso è favorito con 45-55 seggi, contro i 39-45 del Partito del popolo indiano (Bjp). (segue) (Inn)