India: in corso elezioni statali in Chhattisgarh e Mizoram (2)

- Nel Mizoram si vota nella sola giornata odierna; alle 11 (ora locale) si è registrata un’affluenza del 17,28 per cento. L’elettorato è composto da 856.868 persone mentre l’assemblea legislativa conta 40 seggi, la maggioranza dei quali è ora occupata dal Fronte nazionale mizo (Mnf), il cui presidente Zoramthanga è il capo del governo uscente. Secondo l’indagine di CVoter per “Abp News”, la situazione appare aperta, con 13-17 seggi attribuiti all’Mnf, 10-14 al Congresso e 9-13 al Movimento del popolo Zoram (Zpm). Nel corso del mese andranno alle urne anche il Madhya Pradesh (17 novembre), il Rajasthan (23 novembre) e il Telangana (30 novembre). Per tutti lo scrutinio si terrà il 3 dicembre. (segue) (Inn)