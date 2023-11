India: in corso elezioni statali in Chhattisgarh e Mizoram (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato del Chhattisgarh, nell’India centrale, con capitale Raipur, è stato istituito nel 2000, con la separazione dal vicino Madhya Pradesh di sedici distretti di lingua chhattisgarhi, lingua ufficiale insieme all’hindi. Ha una popolazione di oltre 25 milioni di abitanti, per oltre il 93 per cento di religione induista. È tra gli Stati del cosiddetto “Corridoio rosso”, interessati dall’azione dei ribelli maoisti. È uno Stato ricco di risorse e con un settore energetico sviluppato. Nell’industria pesante spicca quella siderurgica, con una produzione di acciaio corrispondente al 15 per cento di quella nazionale. L’agricoltura, comunque, è la principale fonte di occupazione. Si coltivano soprattutto, con metodi prevalentemente tradizionali, riso, mais, legumi, semi oleosi e tè. (segue) (Inn)