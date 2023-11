Sanità: Schillaci, aumentare iscritti in Medicina e rendere più attrattive alcune specializzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per arginare il problema della carenza di medici "oltre ad aumentare il numero di iscritti a Medicina, dobbiamo rendere più attrattive alcune specializzazioni". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. “Il governo - ha spiegato - sta lavorando per cercare una soluzione sulla questione medici-pensione, credo che troveremo un accomodamento per questa norma. Noi avremo una carenza di medici nei prossimi 3 anni e i giovani scelgono poco alcune specializzazioni", ha concluso.(Rin)