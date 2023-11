© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:NAPOLIOggi si riunisce il Consiglio comunale di Napoli. Nell'ora precedente si svolge il question time. Dalle ore 10,00, nell'ambito della seduta consiliare, si terrà la celebrazione della Giornata Mondiale delle Città 2023 per sensibilizzare la comunità internazionale sul ruolo dell'urbanizzazione nello sviluppo sostenibile e nell'inclusione sociale. Quest'anno la Giornata mondiale delle città avrà a tema "Finanziare un futuro urbano sostenibile per tutti. Investimenti trasformativi nella pianificazione urbana e decentramento fiscale". Ospiti per l'occasione Carlo Marino, presidente dell'Anci Campania; Rita Mastrullo, pro rettore dell'università Federico II; Maurizio Gemma, direttore della Film commission Campania. Interverranno, inoltre, il aindaco Gaetano Manfredi, la presidente del Consiglio comunale Enza Amato, i consiglieri comunali Sergio D'Angelo e Gennaro Rispoli.Presentazione del Quaderno n. 3 del Museo archeologico nazionale di Napoli, dal titolo Sostare al Mann, a cura di Paolo Giulierini, sulle possibili modalità di accoglienza per persone con disabilità cognitive. Conclude Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli. Foqus (Fondazione Quartieri Spagnoli), via Portacarrese a Montecalvario 69 - Napoli (ore 11:00).Presentazione della ricerca "Persone con disabilità e lavoro: oltre le barriere - Dati e storie di inclusione lavorativa in Italia", promossa da Fondazione italiana accenture Ets, co-promossa da Accenture, in partnership con Sda Bocconi school of management e in collaborazione con Politecnico di Milano, Tiresia, Fondazione Politecnico di Milano e Free thinking.L'evento vedrà la partecipazione dei vertici di Fondazione italiana accenture Ets, di rappresentanti del mondo universitario e industriale del territorio, tra cui Alessandro Pepino, delegato del rettore per le Disabilità e i disturbi dell'apprendimento dell'università Federico II di Napoli e Giancarlo Fimiani, vice presidente Unione industriali di Napoli con delega al Capitale umano, ricerca scientifica e università, oltre che di Associazioni nazionali come Matilde Marandola, presidente nazionale Aidp, che si troveranno a dibattere e a confrontarsi su una tematica di stringente attualità come quella dell'inclusione lavorativa delle persone disabili. Università degli studi di Napoli Federico II (Scuola politecnica e delle scienze di base, complesso Napoli est), Napoli (ore 17).REGIONEAssemblea pubblica Confcommercio Campania con la presentazione del rapporto Svimez sul turismo in Campania. Intervengono Luca Bianchi direttore Svimez; il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; il presidente Confcommercio Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli. Sala Dione della Stazione Marittima - Napoli (ore 10:00).Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca presenta il suo libro “Nonostante il Pd”. Con l’autore dialogano Riccardo Villari e Maurizio De Giovanni. Tennis Club Napoli, viale Dohrn - Napoli (ore 18:00).VARIEIncontro su "Lavoro, le preoccuazioni per il settore del Terziario", promosso dalla Uil. Partecipano delegate e delegati del settore del terziario. L'occasione sarà utile per discutere delle problematiche del settore con la situazione di stallo della trattativa sui contratti e della possibile mobilitazione sindacale che vedrà nel periodo natalizio uno sciopero generale di categoria. Verranno inoltre affrontate le problematiche emerse anche dall'ultima manovra finanziaria del Governo Meloni. Interverranno il segretario generale Uiltucs Campania Giuseppe Silvestro, il segretario nazionale Uiltucs Gennaro Strazzullo e il segretario generale Uil Campania Giovanni Sgambati. Seguirà punto stampa. Salone Ernesto Festa della sede regionale della Uil, porto di Napoli (Molo Pisacane) (ore 10.30).Visita a Caivano del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: ore 10.30 visita e incontro con don Maurizio Patriciello; ore 11.00 visita e incontro con il preside dell'istituto scolastico “Morano”; ore 11.30 visita al centro sportivo; ore 12.00 confronto con il commissario straordinario Fabio Ciciliano e punto sui lavori parlamentari di approvazione del dl Caivano presso la sede del commissariato. A seguire punto stampa. Caivano (dalle ore 10.30).Prima lezione del nuovo Corso di Studi in Infermieristica. Sono previsti i saluti del rettore dell'università Parthenope Antonio Garofalo, della presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli Teresa Rea, del presidente della Scuola delle scienze, dell'ingegneria e della salute Andrea Soricelli e del direttore del dipartimento di Scienze mediche, motorie e del benessere Domenico Tafuri. Aula Magna dell'università Parthenope, via Acton - Napoli (ore 10.30).La Commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, svolge l'audizione del ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Ore 11.15).Conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione del Cimitero delle Fontanelle. Interverranno fra gli altri il presidente di Unione industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, il presidente del Gruppo giovani imprenditori dell'associazione imprenditoriale, Antonio Amato, e padre Antonio Loffredo, promotore Fondazione di Comunità San Gennaro. Unione industriali, piazza dei Martiri 58 - Napoli (ore 15:00).Consegna del premio Amira progress 2023. Tra i premiati il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, l’assessore regionale alla Scuola-politiche sociali e giovanili Lucia Fortini, il rettore della Federico II Matteo Lorito, il professore ordinario di Endocrinologia e malattie del metabolismo nella Federico II Annamaria Colao, il caporedattore vicario Rai TgR centro di produzione televisiva di Napoli e presidente dell'Ussi Gianfranco Coppola. Hotel Paradiso - Napoli (ore 15:30).(Ren)