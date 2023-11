Spagna: leader Vox Abascal convoca vicepresidenti regione per adottare misure contro amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito sovranista spagnolo Vox, Santiago Abascal, ha convocato oggi presso la sede nazionale a Madrid con i suoi vicepresidenti di regione di Valencia, Castiglia e Leon, Murcia e Aragona, oltre ai rappresentanti dei governi locali di Estremadura e delle Isole Baleari, per coordinare le azioni contro la possibile concessione dell'amnistia agli indipendentisti catalani. In particolare, Abascal ha annunciato che il suo Vox presenterà una denuncia contro il presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, per un presunto reato di corruzione per voler promuovere l'amnistia in cambio dei voti necessari per la sua investitura. Dato che la formazione sovranista non ha i 50 seggi necessari per presentare un ricorso di incostituzionalità contro la futura legge, saranno i suoi 33 singoli deputati a presentare un ricorso di tutela contro di essa davanti alla Corte costituzionale. Inoltre, nell'ambito della batteria di iniziative di Vox contro l'amnistia, Abascal ha riferito che chiederanno sessioni plenarie urgenti nei parlamenti regionali per adottare dichiarazioni di rifiuto alla misura di grazia e alla cancellazione del debito di 50 miliardi di euro alla Catalogna. (Spm)