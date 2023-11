Roma: si finge maresciallo e truffa due anziani, arrestato 20enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Truffa ai danni di due anziani a Roma. Un 20enne di Napoli è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Viale Libia dopo essere stato trovato in possesso di gioielli in oro e 750 euro rubati a due anziani di 76 e 83 anni. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo, infatti, i carabinieri hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto tra i condomini di viale Somalia, nel quartiere Africano, e lo hanno fermato per un controllo, trovandolo in possesso di numerosi gioielli in oro, 750 euro e banconote in lire. Dalle indagini è risultato che il 20enne aveva contattato telefonicamente una 76enne, originaria di Rieti, spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri. Fingendo che il figlio della donna fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale, il 20enne ha convinto il marito di 83 anni dell'anziana a raggiungere il figlio in caserma. Uscito l'uomo di casa, l'anziana è stata convinta a consegnare denaro e gioielli al giovane, che nel frattempo aveva raggiunto l'abitazione della coppia. I militari dopo aver recuperato la refurtiva, hanno arrestato di 20enne.(Rer)