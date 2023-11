Giappone: temperature oltre i 27 gradi a Tokyo, mai così alte da 100 anni a questa parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokyo e le circostanti regioni del Kanto e di Koshin hanno registrato oggi temperature record superiori a 27 gradi centigradi, con picchi massimi oltre i 28 gradi. Lo riferiscono i media giapponesi, sottolineando che temperature così elevate non si registravano a novembre nella capitale giapponese da un secolo a questa parte. Sul Giappone, intanto, permane una generale instabilità delle correnti atmosferiche, tanto che le autorità meteorologiche hanno messo in guardia da eventi estremi come bufere e tempeste di fulmini.(Git)