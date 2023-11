Russia: disposto l'arresto in contumacia dell'esponente delle Pussy Riot Ludmila Stein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale Basmannyj di Mosca ha disposto l'arresto in contumacia dell'ex deputata municipale di Mosca e partecipante al gruppo musicale russo Pussy Riot, Ludmila Stein (conosciuta anche come Lusya Stein), accusata di aver divulgato informazioni false sulle forze armate russe. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Tass", precisando che Stein è stata aggiunta nella lista di ricercati all'estero. "Il tribunale ha scelto nei confronti di Stein una misura preventiva sotto forma di detenzione per un periodo di due mesi dal momento dell'estradizione o della detenzione sul territorio della Federazione Russa", ha affermato un rappresentante del tribunale. (Rum)