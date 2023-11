Cina: dogane, cresciuto import idrocarburi fra gennaio e ottobre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha aumentato il volume delle importazioni di petrolio e gas naturale rispettivamente del 14,5 e dell'8,8 per cento nel periodo fra gennaio e ottobre del 2023. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Amministrazione generale delle dogane della Repubblica Popolare Cinese. Nel periodo in esame, la Cina ha importato 473,21 milioni di tonnellate di petrolio che sono costate 280 miliardi di dollari, ovvero il 7,7 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel mese di ottobre la Cina ha acquistato 48,9 milioni di tonnellate di petrolio all’estero per 32,3 miliardi di dollari. Il volume delle importazioni di gas naturale nel periodo gennaio-ottobre 2023 è stato pari a 96,5 milioni di tonnellate per un valore di 51,1 miliardi di dollari. Nel mese di ottobre, la Cina ha acquistato all’estero 8,78 milioni di tonnellate di gas naturale per 4,26 miliardi di dollari. Le importazioni di carbone nei primi dieci mesi del 2023 sono ammontate a 383,6 milioni di tonnellate e sono costate 43,2 miliardi di dollari (in termini di prezzo, un aumento del 26,7 per cento). Sempre nello stesso mese, la Cina ha acquistato 35,9 milioni di tonnellate di carbone all’estero per 3,53 miliardi di dollari. (Cip)