Medio Oriente: Cisgiordania, almeno 50 palestinesi arrestati durante la notte

- Almeno 50 palestinesi sono stati arrestati nelle operazioni di sicurezza delle Forze di difesa israeliane (Idf) in Cisgiordania. Lo si apprende dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Come riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, gli scontri più aspri si sono verificati a Tulkarem, nel nord-ovest della Cisgiordania, e nel suo campo profughi, dove sei palestinesi sono rimasti feriti negli scontri con le Idf, che all’alba di questa mattina hanno effettuato la seconda incursione nella città in 24 ore. Ieri, infatti, i militari israeliani avevano lanciato un’operazione di sicurezza a Tulkarem, dove, negli scontri, erano morte quattro persone. Secondo le Idf, si trattava di individui che agivano su ordine del movimento islamista palestinese Hamas. Più tardi, nella notte, le Idf, con veicoli militari e due bulldozer, hanno fatto nuovamente irruzione nel campo profughi della città, prendendo di mira i quartieri di Al Balawneh, Al Hadaydah, Al Ghanem, Al Shuhada, Al Murabbaa, e Al Muwataa, sorvolati da un aereo da ricognizione. Malgrado le numerose perquisizioni, nessun arresto è stato effettuato a Tulkarem. Da parte loro, le Brigate Al Quds, ala armata del movimento della Jihad islamica, hanno annunciato via Telegram di aver colpito alcuni veicoli militari nella città e di essere impegnate in aspri scontri con le Idf. Dallo scorso 7 ottobre, dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas, dunque, sono almeno 140 i palestinesi uccisi in Cisgiordania. (segue) (Res)