Usa: commissione Giustizia Camera, governo condusse vasta campagna di censura nel 2020

- Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (Dhs) collaborò alla creazione di un gruppo contro la "disinformazione" presso l'Università di Stanford che condusse attività sistematiche di "censura" del dibattito pubblico sui social media prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020. E’ quanto afferma un vasto rapporto pubblicato dalla commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti Usa, guidata dal deputato repubblicano Jim Jordan, che ha annunciato la diffusione del documento “esplosivo” basato “su centinaia di rapporti segreti” tramite un messaggio su X (Twitter). Nel documento di 103 pagine vengono riportate e citate email e comunicazioni interne che dimostrerebbero come il gruppo, battezzato "Election Integrity Partnership" (“Partenariato per l’integrità dell’elezione”, Eip), abbia collaborato con l’Agenzia per la sicurezza cibernetica e infrastrutturale (Cisa) del Dhs per segnalare, sopprimere e rimuovere contenuti e conversazioni online in coordinamento con le grandi aziende tecnologiche. (segue) (Was)