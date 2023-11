Usa: commissione Giustizia Camera, governo condusse vasta campagna di censura nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella che Jordan descrive come una vasta e coordinata campagna di censura statale coinvolgerebbe anche altre agenzie federali, come il Global Engagement Center del dipartimento di Stato, e una serie di organizzazioni private e think tank come l’Atlantic Council, partner dell’Eip. Secondo la commissione Giustizia della Camera guidata da Jordan, le comunicazioni contenute nel rapporto dimostrano come "il governo federale e le università abbiano fatto pressione sulle aziende di social media per censurare informazioni vere, battute e opinioni politiche". Questa pressione sarebbe stata in gran parte diretta “in modo da favorire un lato dell'arena politica: le informazioni vere pubblicate da repubblicani e conservatori erano etichettate come 'disinformazione', mentre le informazioni false pubblicate da democratici e liberali perlopiù non erano segnalate e toccate dai censori", afferma il rapporto. Secondo Jordan, "la pseudoscienza della disinformazione è ora - ed è sempre stata - nient'altro che un escamotage politico, principalmente rivolto a comunità e individui che hanno opinioni contrarie alle narrazioni prevalenti". (segue) (Was)