Usa: commissione Giustizia Camera, governo condusse vasta campagna di censura nel 2020 (3)

- Secondo il rapporto, la presunta operazione di censura avrebbe colpito, oltre a innumerevoli cittadini statunitensi, anche media e commentatori di orientamento conservatore e figure politiche di spicco come l'allora presidente Donald Trump, il senatore repubblicano della Carolina del Nord Thom Tillis, la deputata repubblicana della Georgia Marjorie Taylor Greene e il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie. Altri post di ex politici, tra cui l'ex governatore dell'Arkansas Mike Huckabee e l'ex presidente della Camera Newt Gingrich, sono stati anch'essi segnalati dai gruppi come "disinformazione". Secondo Jordan, il rapporto dimostrerebbe che sotto la guida della "Countering Foreign Influence Task Force" del Cisa, lo sforzo del governo federale fosse quello di "censurare i cittadini americani impegnati nel fondamentale discorso politico in vista delle elezioni del 2020". (Was)